Carboni il Marsiglia c’è ma l’Inter non fa sconti | altra soluzione ? TS

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilnon molla Valentin, tant’è che ieri si è visto un intermediario vicino a Roberto De Zerbi alla sede del. Ma da Viale della Liberazione non fanno. MURO – Un capitolo a parte del calciomercato estivo dello merita sicuramente Valentin. Il talentuoso fantasista argentino, oggi in Copa America con la sua Argentina, piace tanto alche vorrebbe portarlo in Francia alla corte del nuovo allenatore Roberto De Zerbi. Ieri, è avvenuto un incontro in sede altra un intermediario vicino al tecnico bresciano e il club interista. Possibile che si sia parlato proprio del gioiello lo scorso anno in prestito al Monza. Masi è posta una linea chiara e ferrea sul ragazzo: via solamente per offerte irrinunciabili.