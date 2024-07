Calciomercato Napoli piaceva a Manna | appena acquistato in Serie A per 10 milioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Sfuma un possibile colpo in entrata per il. Il calciatore, che piace tanto a, sta per firmare con un altro club diA Ilcontinua a lavorare a pieno regime per il mercato in entrata. Dopo aver svolto le visite mediche a Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, e con Alessandro Buongiorno ormai prossimo all’ufficialità, si continuano a pianificare i prossimi colpi per rinforzare la rosa a disposizione di mister Antonio Conte. Il d.s. Giovannista sondando vari terreni per arrivare ad un attaccante che possa ricoprire più ruoli negli ultimi trenta metri di campo. Diversi giovani interessanti sono finiti nella lista dei desideri partenopei, ma in giornata è arrivata una notizia inattesa, che riguarda uno di questi: il pupillo del giovane direttore, accostato agli azzurri da diversi giorni, sta per firmare con un altro club diA.