Bloodborne | picco di giocatori dopo il DLC di Elden Ring

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 9 luglio 2024) Morto un Interregno se ne fa un altro: l’ultima “invasione” dei soulslike è quella deidi, migrati versoLo scorso mese i fan di FromSoftware hanno avuto modo di banchettare, grazie al lancio di: Shadow of the Erdtree, ma una cosa che potrebbe aver colto tutti di sorpresa è stato l’aumento dinel bacino d’utenza di. Stando al recente rapporto di TrueTrophies, stando ai dati di oltre tre milioni di account PSN attivi, l’hype per l’allora imminente espansione ha deviato i fan in trepidante attesa verso un altro titolo diretto da Hidetaka Miyazaki. Nello specifico, il numero diper il soulslike vittoriano è aumentato di un inaspettato, nonché insospettabile, 57%. Per restere il campo, l’incremento ulteriore dell’11% si è verificato subitol’uscita del DLC.