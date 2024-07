Beffa per le addette alle pulizie Arrivano al lavoro in Rsa | licenziate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Sono arrivate alper iniziare come sempre il proprio turno in una struttura per anziani e si sono trovate un’amara sorpresa: una lettera di licenziamento senza alcun preavviso.in tronco. E’ accaduto a quattroalla pulizia e sanificazione della Rsa “Giovanni Amodeo“. Le donne, che lavoravano nella struttura anche da 20 anni e hanno dai 45 ai 60 anni, eranodipendenze di una cooperativa. La struttura con 69 posti letto, in camere doppie e singole e un parco di 8mila metri quadrati è di proprietà dell’ente gestore “Scimaro“ titolare di quattro Rsa in Lombardia (due in provincia di Pavia a Borgarello e a Borgo San Siro, una a Milano e una a Briosco in provincia di Monza e Brianza) opera in appalto e occupa, solo a Borgarello oltre una trentina di lavoratori.