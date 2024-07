Auto nel Po è stato un femminicidio | Lorena Vezzosi accoltellata dal suo ex marito video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Non èun incidente ma un, trovata cadavere nell’finita nel fiume Po, con il suo ex, è statada quest’ultimo, Stefano Del Re. Lo ha svelato l’psia, che è stata effettuata nell’istituto di medicina legale dell’ospedale di Cremona. Del Re avrebbe ucciso la ex moglie prima di suicidarsi, gettandosi con la Nissan, di proprietà del coniuge, nel fiume con il cadavere della donna. Secondo le indagini dei carabinieri coordinati dalla procura della Repubblica di Cremona, ilpotrebbe essere avvenuto nell’abitazione della coppia di Sant’Arcangelo di Romagna. L’arma del delitto, che il medico legale ha definito particolarmente affilata e tagliente come un bisturi, non è stata ancora ritrovata.