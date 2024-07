Alessia Barela | La recitazione per me è stato un colpo di fulmine

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 9 luglio 2024), attrice protagonista di pellicole e serie di successo, si racconta in un’intervista esclusiva a VelvetMAG. Parlando della sua carriera, dagli esordi ad oggi, l’artista rivela una parte di sé ai nostri lettori., protagonista di serie TV di successo, La Squadra o Distretto di Polizia solo per citarne due tra le più note. A queste si aggiungono esperienze cinematografiche molto importanti come Velocità Massima al fianco di Valerio Mastandrea, Gente di Roma diretto da Ettore Scola, Io e lei di Maria Sole Tognazzi o Sette Giorni il film in francese di Rolando Colla. Nel cast anche di C’è ancora domani, il film ‘evento‘ della stagione 2023-2024, ha ricevuto molteplici premi. Per ultimo proprio il Nastro dell’Anno al fianco di Paola Cortellesi e di tutto il cast di C’è ancora domani.