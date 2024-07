Undercover | agenti sotto copertura da stasera su Sky Crime e Now trama della docu-serie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 luglio 2024)lunedì 8 aprile su Skyinizia una nuovasulle missioni più estreme e pericolose didi polizia: ecco cosa vedremo nelle prossime dieci settimane. Nel cuore pulsante del mondo criminale, esiste una categoria di eroi moderni che operano nell'ombra, sacrificando la loro sicurezza e identità per combattere il male. Glidi poliziaaffrontano alcune delle sfide più rischiose e cruciali nel panorama delle forze dell'ordine: infiltrarsi tra i criminali, costruire legami di fiducia, e navigare in un labirinto di segreti e pericoli mortali. Eroi anonimi nel cuore del crimine organizzato La nuovamentaristica, in esclusiva su Skye disponibile su NOW, ci offre un'immersione straordinaria in queste vite segrete.