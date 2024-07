Topalovic all’Inter prime reazioni | Molto felice è un grande club!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024)è un nuovo giocatore dell’Inter, con tanto di annuncio ufficiale apparso sui canali del. Ora anche lui ha commentato il nuovo traguardo.– Lukaè un nuovo giocatore dell’Inter, poco fa è arrivato anche l’annuncio ufficiale delnerazzurro. Il giocatore sloveno, classe 2006, arriva dal Domzale a titolo definitivo per una cifra vicina al milione di euro. Lo stesso giocatore ha commentato tramite il suo account Instagram l’arrivo alinterista. Queste le sue parole di soddisfazione e di gioia per il passaggio in unasocietà, come quella nerazzurra: «Sono veramentedi aver firmato per questo, l’Inter». Da capire, adesso, cosa farà Simone Inzaghi col giovane talento sloveno: aggregarlo subito alla Prima Squadra oppure lasciarlo alla Primavera di Andrea Zanchetta.