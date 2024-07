Taremi si avvicina il giorno X! Grande attesa all’Inter | il programma

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024)sta per dare inizio alla sua nuova avventura. L’ormai ex attaccante del Porto è già carico e soprattutto ha le idee molto chiare sul perché ha scelto i nerazzurri e sugli obiettivi da raggiungere. Il raduno inizierà sabato 13 luglio mentre ilprima toccherà a Inzaghi e Marotta fare il punto. Ecco ildell’iraniano SBARCO VICINO – Mehdiseguirà a ruota Piotr Zielinski. Mentre il polacco è stato già presentato ufficialmente, così come il giovanissimo Luka Topalovic, per l’iraniano bisogna attendere qualche ora. L’arrivo dell’ormai ex Porto è previsto infatti nella giornata di domani, martedì 9 luglio mentre mercoledì 10 è inla seconda parte delle visite mediche per ottenere l’idoneità sportiva.