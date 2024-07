Sostanze tossiche e batteri fecali | è allarme sulla Costa d’Argento troppo inquinata per fare il bagno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il problema dell‘inquinamento marino lungo la, specialmente nelle spiagge della Feniglia e Tagliata, ha sollevato forti preoccupazioni tra i residenti e i turisti. Gli episodi di inquinamento marino in questa zona della Toscana sono ricorrenti da oltre vent’anni, e quest’anno i cittadini, esasperati, hanno deciso di agire attraverso denunce e raccolte firme. “Non ne possiamo più, siamo stanchi di non poter nemmeno piùil. Quello che vogliamo sono risposte, capire cosa causa quell’inquinamento che deturpa una delle più belle aree della Toscana”. Leggi anche: “Microplastiche diffuse dagli impianti di riciclaggio della plastica”. Lo studio choc: cosa hanno scoperto gli scienziati L’Associazione Difesa di Ansedonia (ADA), presieduta da Giusy Totero, ha raccolto oltre 360 firme per presentare un esposto alla procura di Grosseto, alla Regione, al sindaco di Orbetello, all’ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) e ai carabinieri.