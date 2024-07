Solo fragole ricoperte di cioccolato e il video di TikTok da 15 secondi fa il boom di visualizzazioni

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 8 luglio 2024) Le vie disono infinite. Non importa quanto i contenuti siano curati e ben centrati. Ciò che conta è facciano, anche a partire da (quasi) niente come testimonia ildella creator Gaby che sbancato sulla piattaforma con 15di(brutto) con una ciotola didaal latte. 460 milioni die oltre 50 milioni di like. @pr4yforgabs #fy #foryou #strawberry #chocolate #chocolatecoveredstrawberries ? What You Won’t Do for Love – Bobby Caldwell Come si spiega questo successo? Non c’è una motivazione razionale a questo. Secondo Duncan Ware, CEO e fondatore di Influentially, azienda di influencer marketing, tra i commenti sotto al, riportati da Gambero Rosso, sostiene che: “Il successo sproporzionato di questodimostra quanto può essere imprevedibile la risposta degli utenti.