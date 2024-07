Schwazer terminata la squalifica | Mi auguro che nessun atleta venga trattato come sono stato trattato io

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024)la: «Micheio» Ieri èladi. Dopo anni di battaglie legali, il marciatore olimpico rivede la luce. All’Ansa ha dichiarato: «Oggi (ieri ndr) scade il termine della ingiustache ho dovuto scontare per intero. Miche amai riservato il trattamento che ho dovuto subire in tutti questi otto anni per difendere e tutelare il mio onore e la mia dignità, per provare la mia innocenza, per cercare di ottenere giustizia e per dimostrare la verità». L’altoatesino alla fine ha ottenuto giustizia, con l’archiviazione del caso e il riconoscimento da parte dei giudici di Bolzano che ci fu manipolazione della provetta.