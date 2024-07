Rompicapo Ascoli è corsa contro il tempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Èilper la Metalcoat e il gruppo di potenziali acquirenti. Se la cordata intenzionata a rilevare l’Calcio vorrà cercare di sbloccare in tempi celeri la situazione legata all’acquisto delle quote in mano all’attuale proprietario Massimo Pulcinelli (58% di Ferinvest e 32% di Cedibi Srl, società sempre riconducibile al mondo Bricofer), dovrà farlo nelle prossime ore perché poi da giovedì lo scenario potrebbe essere completamente stravolto. A complicare tutto c’è l’attesa udienza del tribunale di Ancona, chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso avanzato da Rabona dei fratelli Maurizio e Stefano D’Alessandro (soci di minoranza del Picchio al 10%) e col quale si proverà ad ottenere la revoca e il commissariamento del cda del club di corso Vittorio per "gravi irregolarità" nella gestione della società.