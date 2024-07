Rod Stewart che stile Un concerto per 8mila Tutti i grandi successi per l’entusiasmo dei fan

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Fa parte di quella schiera di artisti che, ma proprioconoscono, Rod. Ecco perché ieri sera in piazza Napoleone c’erano ottomila persone, accorse da ogni dove per vederlo in quella che era l’unica data italiana, non a caso andata “sold out“ in pochissimi giorni. Uno show attesissimo e che non ha deluso i fan, con tanti musicisti e coriste, alle quali lui lascia per altro molto spazio e qualche brano “in esclusiva“ e tutto ciò che serve a uno spettacolo: immagini, luci, effetti speciali. E poi ci sono le canzoni: più cover che originali scritte da Sir Rod, che però fondamentalmente è sempre stato un interprete e con quella voce così particolare che si è ritrovato (e che mantiene incredibilmente bene) non poteva certo fare diversamente.