Recensione Shadow of the Erdtree | Elden Ring 2 sei tu?

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’attesissimo DLC diof theè finalmente arrivato e abbiamo avuto modo di giocarlo, morire, approfondirlo, morire e ora di analizzarlo in questaEra il 2022 quando FromSoftware rilasciava sul mercato quello che, stando anche a quanto dichiarato e analizzato nella nostracompleta, rappresentava un vero e proprio spartiacque dell’industria. Di questo si tratta,è un titolo che ha lasciato un solco netto, enorme nel panorama videoludico contemporaneo e che, in un certo senso, sta pian piano ridefinendo un genere; lo sta rispolverando evitando che diventi stantio e che si confini in dei parametri che, alla lunga, andrebbero a stancare e a tarparne le ali. In questatratteremoof the, il DLC die lo faremo dal punto di vista contenutistico e, in parte, di trama e di gameplay.