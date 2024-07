Rai | De Cristofaro Avs ‘Telemeloni ha toccato il fondo Vigilanza convochi direttore Rainews’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug (Adnkronos) – “TeleMeloni hail. Ieri sera mentre tutti i Tg nazionali, europei e mondiali titolavano e aprivano i loro telegiornali con i risultati delle elezioni francesi con dirette, approfondimenti e interviste, ildi Rainews24, Paolo Petrecca, decide di aprire il Tg delle 22 non con la notizia del giorno, ma con un Festival dal titolo che è già un programma ?Città Identitarie? ideato da Edoardo Sylos Labini”. Lo dice il capogruppo dell?Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama e componente della commissione diRai.“Un appuntamento elettorale così importante messo in secondo piano da una manifestazione promossa da un?associazione fondata da Sylos Labini che ha come scopo la difesa, la promozione e la diffusione dell?Identità italiana e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico, il cui manifesto è firmato tra gli altri da Vittorio Sgarbi, Marcello Veneziani, Diego Fusaro, Giampaolo Rossi, Federico Mollicone”, prosegue.