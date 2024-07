Palermo bimba di 3 anni muore dopo un incidente | il padre aveva bevuto e guidava senza patente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una terribile tragedia stradale è avvenuta verso le tre della scorsa notte a Villabate, alle porte di: una bambina di treè morta in unstradale. La piccola Aurora, stava viaggiando in auto con la famiglia: con lei c’erano anche la madre e il fratellino gemello, rimasti illesi come il. L’auto, una Volkswagen Polo, condotta dal, un quarantenne, percorreva la via Natta, quando è finita contro un muro e poi in una in una strada sterrata. La corsa in ospedale da parte dei sanitari del 118 non è riuscita a salvare la piccola Tasso alcolemico sopra il limite eDalle prime indagini dei militari si è scoperto che ilun tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro, in più, perché ritirata, e la vettura eraassicurazione.