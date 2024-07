Nazionale sordi volley Con Zamponi è argento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Oggi scopriremo quanti giocatori della Lube andranno alle Olimpiadi, con Balaso, Chinenyeze e Loeppky che paiono sicuri del posto e Bottolo quasi (da segnalare che l’ex De Cecco sarà portabandiera per l’Argentina), ma intanto Civitanova può fregiarsi di un coach vice-campione del mondo. Matteoinfatti, da commissario tecnico, ha appena condotto al secondo posto laItalianadia Okinawa, in Giappone (nella foto). Dopo aver superato il girone al secondo posto con le vittorie su India e Stati Uniti e lo stop indolore con la Turchia, l’Italia ha firmato il proprio exploit in semifinale beffando al tie-break l’Ucraina vice campione olimpica e d’Europa per poi ritrovarsi nella finalissima di nuovo al cospetto del collettivo turco.