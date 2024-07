Naike Rivelli e quella sarcastica parodia di Chiara Ferragni | il video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo quanto accaduto negli ultimi mesi,sta lentamente cercando di tornare alla normalità e sui suoi profili social nelle ultime settimane ha cercato di mostrarsi il più vicina possibile ai suoi followers, mettendosi sul loro stesso piano e dimostrando di avere esattamente gli stessi problemi che hanno le persone che la seguono, tra giornate sfortunate, cotte per personaggi celebri e il desiderio di trovare la propria anima gemella. Ma negli scorsi giorniè tornata sulla questione della beneficienza, questa volta riguardante le uova di Pasqua e le donazioni all’associazione I bambini delle fate, spiegando di aver deciso di rinunciare al ricorso e di fare una donazione per un minimo di 1 milione e 200mila euro e in cambio l’Antitrust non proseguirà nel procedimento.