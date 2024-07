Lutto terribile nel calcio italiano | addio ad un grande allenatore

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il mondo delè in, se n’è andato: sui social riecheggia il ricordo di uno deglipiù amati di tutti i tempi. Un’esperienza fuori dal comune e un palmares che avrebbe fatto impallidire chiunque. Non c’è da sorprendersi che il mondo delsia, oggi, in. Difficile che chi l’ha conosciuto possa farsene una ragione e accettare che Fabio Melillo sia scomparso all’età di soli 58 anni. Era malato da tempo, ma nessuno aveva mai osato immaginare che questa battaglia si concludesse in modo tanto spietato. Il mondo deldicead un(LaPresse) – Ilveggente.itL’è stato uno dei personaggi di spicco del mondo delfemminile, avendo “allevato” tantissimi talenti ed essendo lui riuscito a raggiungere, come tecnico, parecchi traguardi.