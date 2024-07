Le Willis apre il Festival Puccini di Torre del Lago

Leggi tutta la notizia su lanazione

Le Villi del Festival Puccini (Lucca), 8 luglio 2024 - Le Villi, con l'interpretazione del tenore Vincenzo Costanzo, aprono, il 12 luglio e poi il 19 luglio, il 70esimo anno di attività del Festival Puccini di Torre del Lago. Il Festival ha scelto come primo appuntamento il titolo d'esordio di Giacomo Puccini, Le Villi, nell'edizione critica curata da Martin Deasy (Ricordi, 2020), scritta dall'allora 26enne Giacomo Puccini, su suggerimento del suo insegnante di conservatorio Amilcare Ponchielli e con la quale il pur giovane musicista si fece notare per la forza della scrittura sinfonica. Vincenzo Costanzo interpreta il protagonista maschile Roberto, un personaggio per il quale il tenore napoletano è già stato applaudito con entusiasmo alla Konzerthaus di Berlino lo scorso giugno. L'allestimento è firmato per la regia, scene e costumi da Pier Luigi Pizzi mentre il maestro concertatore e direttore d'orchestra sarà Massimo Zanetti.