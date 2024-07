In uscita solo Thiam e Rao hanno mercato oggi La Mantia verrà prestato in B Ma sono tanti i nodi da sciogliere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Cisubito un paio digordiani da, per il direttore Casella. Anzi,tre, perchè il primo e più importante riguarda il capitolo cessioni. Con 39 giocatori a contratto e il problema di doverne muovere inprima di procedere a rinforzi, non sarà facile liberare spazi. Se molti giovani che si affacciano ora posessere prestati per in giro, sarà un’impresa muovere i pezzi da novanta. Lain B con partecipazione della Spal allo smaltimento del maxi-ingaggio, e probabilmenteun acquirente potrà trovarlo. Ma poi? Per il restoil giovanissimo Rao ha. Gli altri duein attacco e a centrocampo.Dossena ha duei primi due compiti evidenti: l’attacco è quello spuntato dell’era-Colucci, e il centrocampo è ben lontano dal dinamismo che il tecnico richiede per il suo 4-3-3.