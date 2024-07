Il piano Mattei porta il calcio libico in Italia Protesta dei radicali | | È sporco di petrolio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) "Anche ildi": sit in diad Avellino deini davanti allo stadio Partenio-Lombardi dove da sabato si stanno disputando, a porte chiuse, i play off didella Libyan Premier League. I manifestanti hanno esposto uno striscione davanti all’ingresso dell’impianto e colorato le mani di rosso, "come il sangue versato dai migranti nel Mediterraneo". Le partite disputate ad Avellino rientrano negli accordi stipulati lo scorso mese di maggio dal governono con le autorità libiche nell’ambito del. "Invece di gestire con politiche responsabili i flussi migratori – sottolineano Matteo Hallissey, segretario deini, e Alfonso Maria Gallo, di +Europa Avellino – il governo Meloni organizza a spese deglini le partite della Serie A libica: una partita che stiamo perdendo sulla pelle delle persone".