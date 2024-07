Hermoso Inter in contatto con l’entourage! Vantaggio sulla concorrenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’infortunio di Buchanan ha costretto l’a rivedere le proprie strategie di mercato, soprattutto per quanto riguarda la copertura del lato sinistro. Marioresta sempre un profilo seguito dalla dirigenza, rispecchiando perfettamente l’identikit descritto da Piero Ausilio. Secondo quanto riportato da DAZN, i nerazzurri sono adesso inrispetto la. CAMBIANO LE STRATEGIE – Buchanan, inizialmente individuato come sostituto di Federico Dimarco, ha lasciato un vuoto che ora sarà colmato da Carlos Augusto, il quale tornerà ad essere l’alternativa dell’italianofascia sinistra. Tuttavia, questo spostamento lascia scoperta la posizione di vice Bastoni nel ruolo di braccetto sinistro della difesa a tre. L’esse dell’per Mariosottolinea la volontà del club di non lasciare nulla al caso e di rinforzare ogni reparto con giocatori di qualità.