Giovediamoci in centro tornano i giovedì di luglio a Montevarchi

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 82024 – “in”,di; shopping serale, con street food, musei aperti, giochi ed animazione per i più piccoli Negozi e musei aperti, cibo, animazione,ad accendere idinelstorico di, con la possibilità di cogliere anche l’occasione giusta per gli acquisti con l’avvio dei saldi estivi. Il programma, promosso dalCommerciale Naturale, è stato presentato oggi in Sala del Podestà dall’Assessore alla Promozione del territorio Sandra Nocentini e dalle referenti di Confcommercio Roberta Soldani e di Confesercenti Sara Ballerini che hanno evidenziato una serie di iniziative che si terranno nei giorni 11 e 18legate anche all’intrattenimento, per vivere ildella città nelle calde sere d’estate.