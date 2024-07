‘Gioca e Scambia con i Pokémon’ ad Arese una due giorni tra giochi e divertimento Pikachu ospite speciale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Milano, 8 luglio 2024 – Siete pronti a una dueimmersi nel mondo dei Pokémon? Il Centro di, uno degli shopping mall più visitati in Italia alle porte di Milano, è pronto ad ospitare i famosi personaggi che hanno conquistato il cuore di milioni di bambini e adulti in tutto il mondo, diventando un fenomeno culturale. L’appuntamento con “Gioca econ i Pokémon” è fissato per sabato 13 e domenica 14 luglio, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, presso l’area Iper La grande i della galleria commerciale. Un evento interamente gratuito che farà brillare di gioia gli occhi di tutti i piccoli visitatori. Duededicati a, attività interattive e tanto, pensate per gli appassionati di Pokémon di tutte le età.