Fra i dimenticati dell’Africa Il racconto dei medici volontari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bologna, 7 luglio 2024 – Anche brandelli di risorse e opportunità possono spalancare orizzonti di condivisione, incontro e speranza. Succede a chi ha deciso di partire per curare i piùdel pianeta; accade aicon l’Africa Cuamm, realtà cattolica che dal 1950 si spende per la promozione e la tutela delle popolazioni del Continente nero. In Uganda come in Mozambico, dall’Angola alla Tanzania. In "Africa, andata e ritorno” (Laterza), trentaraccontano, in lettere crude e intense, la loro esperienza di ’studenti’ alla scuola di Paesiche, senza orpelli e maschere, sanno impartire lezioni di vita a un Occidente traboccante di superfluo, ma sempre più dimentico dell’essenziale. È l’Africa di una frugalità che stimola la cooperazione per aguzzare l’ingegno e ridurre del 55% la mortalità neonatale in Etiopia attraverso la costruzione, da parte del Cuamm, delle case di attesa dove sono accolte e monitorate le donne nei giorni precedenti al parto; è l’Africa capace di far apprezzare – per non sprecarlo – il valore della libertà di chi come noi ha avuto in sorte di nascere lontano da guerre e malattie; un’Africa che educa all’impotenza davanti alla morte di un bambino ucciso dalla malaria dopo 32 chilometri percorsi in spalla alla madre per raggiungere l’ospedale più vicino.