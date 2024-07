Federica Cappelletti confermata alla guida della Divisione Serie A femminile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 –è statapresidenteProfessionistica: in carica dal 29 giugno 2023, la giornalista perugina, 52 anni, è stata rieletta lunedì 8 luglio dall’Assemblea, che ha inoltre nominato il nuovo Consiglio direttivo che vede Carlo Maria Stigliano come vicepresidente, Stefano Braghin, Elena Turra e Ilaria Pasqui, quest'ultima in qualità di consigliere indipendente. “Ringrazio l'Assemblea per la fiducia riposta nella mia persona e in quello che è stato il mio lavoro nel primo anno di presidenza, e ringrazio la Figc per aver mantenuto gli impegni presi nei confrontie delle società”, ha dettoche, dopo i ringraziamenti di rito, ha voluto fare un bilancio del primo anno di professionismo nel calcio: “Il bilancio è sicuramente positivo, e lo dimostrano il successo dei due grandi eventi organizzati d, la finale di Supercoppa e quella di Coppa Italia, e la crescita del livello tecnico del campionato diA e di quello Primavera, il vero serbatoio del talento”.