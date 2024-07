Europei Giovanili di Lotta l’Italia chiude la rassegna con uno splendido bronzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arriva un’altra splendida medaglia dai Campionatidiconclude la competizione aggiungendo unal collo nella categoria Under 20 e lo fa grazie alla prova vincente di Gabriele Niccolini. L’Azzurrino sale sul podio nel peso degli 86 kg, in una gara affrontata con determinazione e grinta. Come riporta fijlkam.it ‘L’incontro con il turco Ahmet Yagan, disputato oggi pomeriggio, è stato davvero avvincente. Niccolini ha chiuso il primo tempo sotto per 5-0 e a quel punto, come ha spiegato l’inviato Casarola, doveva per forza di cose inventarsi qualcosa per riprendere la situazione in mano. E così è stato: il secondo tempo infatti ha visto l’azzurro attaccare senza timore fino are sul punteggio strameritato di 10-8’.