Dopo Kiev e Mosca Orban va a Pechino per incontrare Xi Jinping | In Ucraina Putin non può perdere

(Di lunedì 8 luglio 2024)la visita ae a, il premier ungherese Viktorè arrivato aperil presidente cinese Xi. “Missione di pace 3.0”, l’ha definita lo stessoche da luglio ha assunto la presidenza di turno dell’Ue. Viaggi che fanno crescere i malumori in Europa. “non ha alcun mandato per rappresentare l’Ue durante le visite”, ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, durante l’incontro quotidiano con la stampa. L’Ungheria “ha responsabilità specifiche quando si tratta di gestire i lavori del Consiglio” come presidente di turno dell’Ue, “e questo è completamente diverso da ciò che fa come Stato membro con una propria politica estera”, ha sottolineato. Il premier ungherese in un’intervista esclusiva alla Bild ha puntato il dito contro la “politica di guerra” dell’Europa: “non puòquando si guarda ai soldati, alle attrezzature e alla tecnologia.