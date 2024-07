Di Lorenzo e Kvaratskhelia Conte è stato categorico | Lui muore qui con me

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Giovanni Die Khvichasono due elementi importantissimi per Antonio: il tecnico èIl Napoli il prossimo 11 luglio inizierà il ritiro di Dimaro per preparare al meglio la stagione che avrà inizio il 10 agosto. La squadra di Antoniofarà il suo esordio in Coppa Italia contro il Modena, in attesa che cominci la Serie A. La prima giornata sarà al Bentegodi contro il Verona, proprio com’è successo nella stagione 2022/23, quando gli azzurri riuscirono a conquistare lo scudetto. Uno strano caso del destino che inevitabilmente fa sognare i tifosi più scaramantici. Certo, l’obiettivo principale del Napoli sarà quello di rientrare con forza tra le prime quattro e qualificarsi in Champions League., come ha già dichiarato nel corso della sua presentazione, vuole rendere il club partenopeo un’alternativa credibile alla vittoria rispetto alle solite big 3.