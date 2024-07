CUCUFESTIVAL palcoscenico per il Teatro di Strada

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Artisti in viaggio da tutto il mondo verso il, giunto alla XIV Edizione. Si tratta della manifestazione internazionale dedicata aldiche si terrà a Roana, in provincia di Vicenza dal 22-25 agosto 2024. Cos’è il? Ilè arrivato alla XIV Edizione. Attirerà artisti e compagnie provenienti da tutto il mondo che si ritroveranno anche quest’anno a Roana (VI) per la manifestazione internazionale dedicata aldi. L’iniziativa è promossa e coordinata dal Comune di Roana. Ed è organizzata da Carichi Sospesi Aps con la collaborazione delle Proloco delle sei frazioni del territorio cimbro. C’è chi arriverà il roulotte. Come pure chi armato di trapezio o di una scala, chi viaggiando per mari e monti e chi, addirittura, con una pozione miracolosa in grado di realizzare ogni nostro desiderio.