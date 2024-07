Come finisce il film 4×4 | Ciro riesce a liberarsi?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Alla fine delspagnolo 4×4, con metà del quartiere favorevole all’uccisione die l’altra metà alla sua liberazione, Juliofinalmente a convincere Enrique ad arrendersi e a rilasciare. Enrique sale in macchina e fa esplodere un ordigno, uccidendo se stesso e alcuni passanti., finalmente liberato, viene arrestato e portato via in un’auto della polizia, con un’espressione triste sul volto. I media parlano di Enrique, soprannominato il “medico samurai” per le sue forti convinzioni, e dell’evento accaduto, discutendo dei cambiamenti necessari nella comunità per evitare ulteriori tragedie e ottenere il sostegno del governo. Si parla anche di, che ha ricevuto cure mediche ed è in attesa di giudizio per i fatti accaduti.