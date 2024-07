Caso La Russa jr la Procura chiede la proroga delle indagini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 luglio 2024)Lajr, ladi Milanola, necessari nuovi accertamenti Ladi Milano ha chiesto unadell’inchiesta che vede indagati Leonardo Apache Lae l’amico dj Tommaso Gilardoni in seguito alla denuncia presentata un anno fa da una ex compagna di liceo del figlio del presidente del Senato. Il pm Rosaria Stagnaro, insieme all’aggiunto Letizia Mannella, ha inoltrato la richiesta dial gip per avere più tempo per chiudere lee avere un quadro completo della vicenda. In particolare, nella richiesta i pm segnalano che “è necessario “disporre una consulenza informatica più approfondita”, ossia compiere ulteriori accertamenti, “su diversi dispositivi cellulari”, non indicati nell’atto.