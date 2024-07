Caro teleriscaldamento Il verdetto slitta in avanti Agcom apre l’istruttoria e chiede integrazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) La prima notizia è che ilsullo avremo a novembre e non a luglio come invece era previsto. A fronte dei 22 esposti presentati dai cittadini e dalla Rete civica contro i rincari, l’Agcm ha infatti aperto un’istruttoria e, sulla base degli ultimi elementi raccolti dal nostro giornale, pare che l’autority voglia vederci chiaro. Tant’è che, al netto dei documenti già depositati, Agcm ha chiesto delle. Tre i punti salienti. Verificare se siano state discusse la possibilità di disconnessione dal servizio diper il ritorno al riscaldamento a gas naturale o altra tecnologia; se esistano valutazioni o preventivi sui costi di tale cambiamento e quali motivi abbiano pesato nell’eventuale decisione di rimanere comunque allacciati alla rete di Tlr: costi monetari della trasformazione, i costi non monetari esempio costi della ricerca di soluzioni alternative, tempi necessari per la trasformazione disagio sui lavori, o altri motivi.