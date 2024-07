Caos biglietti digitali al Duomo | E’ un diritto pagare in contanti Scoppia la polemica arriva la digos

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) "Vogliamoin. È un nostro". Ma la richiesta non va a buon fine. Accade nel centro storico di Firenze dove un gruppetto di cittadini voleva visitare i monumenti del complesso di Santa Maria del Fiore. "Sabato scorso, accompagnati dall’avvocato Cecilia Cuci, ci siamo presentati alla biglietteria del Battistero per comprare il ticket che include la visita anche al museo dele al campanile di Giotto. Ma i soldi innon sono stati accettati" racconta Ciro Silvestri, segretario generale del sindacato Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali) specificando che già in passato, i cittadini-turisti si erano presentati alla stessa biglietteria ricevendo sempre un secco no al pagamento in. "Nessun servizio pubblico o privato può negare ilcon la moneta corrente" rincara Silvestri spiegando che esibendo le norme di legge che obbligano ad accettare il denaro contante, i cittadini hanno rifiutato di lasciare la biglietteria senza ricevere il servizio.