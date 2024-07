Arezzo vacanze finite | via al ritiro Fatta per Armini caccia al bomber

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) di Andrea LorentiniCon il raduno di ieri sera il nuovodi Emanuele Troise è di fatto decollato per la nuova stagione. Calciatori e staff si sono ritrovati a Rigutino dove ilnel centro sportivo Giusy Conti durerà fino al 4 agosto, una settimana prima del debutto ufficiale in Coppa Italia contro la Vis Pesaro, in trasferta, domenica 11 agosto alle 21. Da stamani tutti in campo anche se i prossimi giorni saranno dedicati soprattutto alle visite mediche dei calciatori convocati e a una fase conoscitiva tra la rosa attuale e lo staff tecnico composto oltre che da Troise, dal vice Di Cecco, dai preparatori atletici Basile e Pecorari e dal preparatore dei portieri Franzese. Ecco perchè la società non ha ancora diramato la lista dei ufficiale dei convocati così come il programma delle sedute di allenamento.