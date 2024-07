Anime Expo | tutte le novità dei prossimi mesi di Crunchyroll!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 8 luglio 2024) Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato,lediper iannunciate all’2024: seguiteci, sarà un bel viaggio, la destinazione preferita dagli appassionati didi tutto il mondo, ha svelato diverseentusiasmanti durante il suo Industry Panel all’2024. La piattaforma di streaming ha annunciato l’acquisizione di numerose serie animate giapponesi molto attese, che verranno trasmesse nei. E, nel mentre la stagione estiva è appena iniziata (e vi parleremo di alcune serie nelle prossime puntate diBreakfast, statene pur certi), in questo articolo vogliamo andare ad esplorare con voi quali sono lepiù interessanti annunciate, per i(ed anni!), daall’: seguiteci! Ottobre 2024BLUE LOCK Stagione 2 Sinossi Stagione 1: Dopo la disastrosa sconfitta nella Coppa del Mondo del 2018, la squadra giapponese è alla ricerca della formazione perfetta.