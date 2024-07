Alberi crollano sui binari per raffiche di vento | evacuati i passeggeri del treno

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il maltempo in città ha causato il crollo di alcuniche hanno bloccato idella ferrovia fermando i treni che passavano In questi giorni il villaggio di Wijgmaal, in provincia di Leuven, nella Regione Fiamminga, in Belgio, è stato colpito da un meteo tutt’altro che sereno. Piogge edi, non proprio consuete in questi periodi, hanno invaso la cittadina. Molteplici sono state le complicazioni causate da queste condizioni. Anche semplicemente uscire di casa per andare a svolgere delle commissioni era impensabile. L’aria che tirava forte per le strade rendeva le gocce di pioggia quasi taglienti e limitava la circolazione. Motivo per cui, fino a quando non è riemerso il sole, anche le autorità invitavano gli abitanti a restare nelle loro abitazioni quanto possibile.