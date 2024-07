Addio Se ne va un grande italiano uno dei più brillanti imprenditori

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Se n’è andato nella sua casa a 90 anni. È morto così Benito Nonino, padre nobile della grappa, conosciuto per aver trasformato un liquore di osteria in un prodotto da grandi occasioni. Con la moglie Giannola aveva reso la piccola azienda di famiglia che produceva ‘sgnapa’ in un marchio conosciuto in tutto il mondo. Benito Nonino è morto nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio proprio nella sua casa-azienda a Percoto, provincia di Udine. In quella stessa casa era nato il 6 febbraio 1934. La sua storia non è solo quella di un uomo che ha avuto successo professionale, ma anche quella di una famiglia molto unita: oggi infatti sono le figlie, amatissime, Antonella, Cristina e Elisabetta, insieme alla moglie e ad alcuni nipoti a guidare l’azienda.