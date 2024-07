Tim Summer Hits stasera l’esibizione di Pino D’Angiò con i Bnkr44 non andrà in onda Il comunicato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Questa sera, domenica 7 luglio, a partire dalle 21:25 su Rai 1,inla secserata di Tim, un evento musicale estivo condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Tuttavia, a causa della recente scomparsa di, avvenuta ieri, sabato 6 luglio, la scaletta della puntata registrata il 12 giugno in Piazza del Popolo a Roma subirà una modifica. In rispetto delle volontà della famiglia dell’artista e dei, la produzione del programma ha deciso di non mandare indiprevista per. “Alla luce della triste notizia della scomparsa di, per rispetto del momento di lutto e in accordo con i, la casa discografica, Rai e la famiglia dell’Artista, si è deciso di non mandare inprevista nella puntata di questa sera su Rai1 del TIM