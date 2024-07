Tempesta d' amore trame dall' 8 al 12 luglio 2024 | una brutta notizia per Helene

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 7 luglio 2024)scoprirà di essere malata nel corso della prossima settimana di programmazione did', come annunciano le'8 al 12. Intanto, Vanessa comunicherà a Carolin di non voler partire per Copenhagen per gestire la sua gravidanza a Bichlheim con il supporto della sua famiglia e la donna reagirà molto male, mentre Erik valuterà l'offerta di Demler e sarà molto confuso. Vogt, in particolare, dovrà decidere se tradire Yvonne per 100.000 euro e per prendere una decisione chiederà consiglio ad Alfons. Leander, invece, deciderà di dichiarare il suoad Eleni, ma Noah gli rivelerà che la sorella è ancora innamorata del suo ex fidanzato, mentreporterà Shirin al Caffè Liebling affinché superi i propri timori.