Scivola in un canale e resta impigliato in una grata | bimbo di 5 anni salvato da un passante

(Di domenica 7 luglio 2024) Cassano d’Adda. E’to nel, in acqua, ed è rimasto incastrato nelladi una passatoia. Il fatto è successo nel pomeriggio di sabato, all’altezza del traversino di Cassano quando undi 5, nel primo pomeriggio, in compagnia dei genitori è rimasto coinvolto nella disavventura. Subito è stato dato l’allarme e subito è stato soccorso da alcuni passanti che hanno scardinato la barriera metallica, prima da soli e poi con l’aiuto dei vigili del fuoco. Un grande spavento ma nessuna ferita grave per il piccolo che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo.