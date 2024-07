Rimini Grande resta | Ripartiamo con fiducia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Rbr ufficializza la conferma di Alessandro, che giocherà così la sua seconda stagione in biancorosso nel 2024-2025. È stato un campionato sulle montagne russe, quello del giocatore ex Moncada Agrigento. Elemento con doti realizzative indubbie, ha trovato però non poche difficoltà ad adattarsi al sistema di RivieraBanca, come peraltro buona parte della squadra a inizio stagione. Qualche sprazzo nella prima vittoria, quella casalinga con Verona, poi un assestamento e infine la crescita, soprattutto quando è passato ad assumere il ruolo di guardia in uscita dalla panchina. In totale una regular season del girone rosso da 9.5 punti con 2 rimbalzi e 2.4 assist. Poi una fase a orologio da 9.7 punti e una serie playoff con Rieti iniziata con una gara1 da 28 punti con 8/13 da tre.