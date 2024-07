Ribaltone clamoroso | la sinistra è prima Melenchon a Macron | Deve piegarsi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) Enrico Mentana, come di rito, è pronto a seguire la lunga notte elettorale francese. In diretta dallo studio del Tg di La7, il direttore ha commentato le prime proiezioni e ha espresso tutta la sua sorpresa. Stando ai primi exit poll, infatti, il Nuovo Fronte Popolare è primo e conquista tra i 175 e i 205 seggi. Questo secondo quanto mostrato da Bfm Tv. Segue il campo presidenzialeiano con 150-175 seggi. Infine, al terzo posto, Rassemblement National e alleati avrebbero tra i 115 e i 150 seggi. I repubblicani e vari esponenti della destra raccoglierebbero tra i 60 e i 70 seggi. Nessuno dei tre blocchi principali otterrebbe, però, la maggioranza assoluta. "Questa sera RN è lungi dall'avere la maggioranza assoluta", questo è "un enorme sollievo per milioni di persone che compongono la nuova Francia".