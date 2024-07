Rapinarono un portavalori tre in manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Il nome di una ditta sulla fiancata del furgone. È il dettaglio che ha fatto la differenza nell’indagine, complessa e serrata, che ha portato i carabinieri del Nucleo investigativo a individuare gli autori dell’assalto alavvenuto la mattina del 27 gennaio del 2023 di fronte alle Poste di Castel Maggiore. Ai militari agli ordini del tenente colonnello Giuseppe Nardò non è sfuggita quella sigla impressa sul Ducato utilizzato dai rapinatori, relativa a una ditta del Napoletano. Ed è bastato un accertamento per scoprire che quel mezzo, su cui i banditi avevano apposto la targa clonata di un’altra auto, era stato rubato mesi prima. E custodito, fino al giorno del colpo da 60mila euro. Ad agire, da quanto accertato in questi mesi di indagine dai carabinieri, sarebbero stati un quarantaseinenne di Bologna, pregiudicato gravitante in zona Corticella, e due professionisti degli assalti di 36 e 37 anni, originari di Cerignola.