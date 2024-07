Ozempic Face non solo il corpo con strati di pelle flaccida e cascante Chi lo usa corre dal chirurgo anche per salvare la faccia La dottoressa | Conseguenze devastanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Nel suo studio di Harley Street, la strada londinese della medicina di lusso, il dottor Riccardo Frati è attorniato da vetrinette in cui sono in mostra protesi di seni di silicone di tutte le misure. La taglia più trendy è la quarta (DD) ci dice ilplastico al quale i tabloid britannici hanno dato l’appellativo di ‘Boobs God’, il ‘Dio delle tette’, in parole povere. Il suo studio di chirurgia plastica è uno dei più rinomati nella capitale britannica. Si rivolgono a lui celebrità, donne e uomini, che vogliono modificare il proprio aspetto fisico e ultimamente nella sua lista di interventi più ricercati figurano le procedure per rimediare alla cosiddetta “” la ‘da’. Questo farmaco per il diabete a base di semaglutide, reso celebre dalle star di Hollywood che lo usano per perdere chili, fa calare velocemente nonil pesoreo ma letteralmentelain eccesso di chi si inietta la pennetta una volta al mese.