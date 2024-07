Occupiamo quando vogliamo | gli amici di Ilaria Salis all' assalto di Monza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) «Non sempre ciò che è giusto corrisponde a ciò che è legale». Parola di. Anzi, dell'onorevole. Appena sbarcata a Bruxelles, la neo europarlamentare non ha perso tempo: non contenta dei 90 mila euro che Aler le ha chiesto per l'occupazione abusiva dell'alloggio popolare in via Borsi a Milano, l'ex detenuta si è schierata con chi occupa abusivamente le case. I famosi «movimenti di lotta per la casa», come li ha definiti lei stessa. In soldoni, quelli che rompono i sigilli e si introducono negli appartamenti in attesa di assegnazione. «Non vedo nulla di scandaloso perché provano a risolvere dei problemi che le istituzioni non risolvono» si era affrettata a dire per difendere glidi sempre. Proprio loro, i compagni che laha sempre frequentato con cotanta passione, forti delle parole della loro nuova leader, non ci hanno messo molto a mettere la testa fuori dai loro immobili occupati.