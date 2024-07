Napoli il sergente Conte E se per Osimhen…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) Antonioal: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “La legge (dello spogliatoio) è uguale per tutti. Rispetto, regole da seguire e di conseguenza i comportamenti giusti per creare un blocco compatto in vista della prossima stagione. La legge dello spogliatoio è quella promulgata da Antonio“., in vista del raduno “La illustrerà martedì ai suoi giocatori, presenti alTraining Center di Castel Volturno in vista del raduno ufficiale della prossima stagione. Il condottiero leccese è sul ponte di comando. Concetti chiari e semplici da rispettare”. Ripartire dopo una stagione complicata Gli interessi delsono prioritari rispetto a quelli individuali: così si supera una stagione complicata culminata con un decimo posto (gli azzurri sono fuori dall’Europa dopo ben 14 anni) e tante scorie all’interno di un gruppo che vanno cancellate e messe da parte.