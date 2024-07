Mercato immobiliare | cresce la richiesta di case in vendita e si alzano i prezzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 luglio 2024 – Prosegue il trend di crescita deirichiesti per gli immobili inin Italia. La tendenza riguarda sia i grandi centri urbani che le città di dimensioni minori: infatti, nel primo semestre del 2024, secondo l’analisi di.it Insights, proptech company del gruppo di.it, il portaleleader in Italia, specializzata in big data e market intelligence per il settore, si è registrato un aumento di quasi il 5%. Are maggiormente però, nei grandi e piccoli centri, sono stati i canoni d’affitto, che hanno segnato un incremento di oltre il 7%.L'andamento della domanda Dato, questo, che si riflette anche nella domanda: a livello nazionale ladiinè aumentata di quasi il 16% nei sei mesi analizzati mentre l’interesse nei confronti della locazione è diminuito di oltre il 6% nelle città di maggiori dimensioni, pur rimanendo in positivo (+3,3%) nei comuni più piccoli, tendenza che trova conferma nell’andamento dell’ultimo trimestre.